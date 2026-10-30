Autsch! So steht es um die Wade von David Alaba

Startelf-Debüt endete mit Blessur

Alabas Startelf-Debüt endete am 18. Oktober wegen seiner Blessur in der Halbzeit gegen Lecce (0:3). Seit seinem Wechsel von Real Madrid zu den „kleinen Zebras“ vor etwas mehr als einem Monat kam der 34-jährige Topstar lediglich auf 63 Spielminuten.