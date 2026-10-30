Autsch! So steht es um die Wade von David Alaba

Jetzt ist es fix: David Alaba steht Udinese auch im Heimspiel am Samstag gegen AS Roma nicht zur Verfügung! Trainer Kosta Runjaic nannte Österreichs Fußball-Teamkapitän in seiner Aufzählung der fehlenden Spieler bei der Pressekonferenz des Klubs am Freitag ...
Alaba laboriert demnach weiter an einer Muskelzerrung in der rechten Wade. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nominiert am Montag seinen Kader für die Nations-League-Spiele gegen Irland (heim) und Israel (auswärts) am 14. und 17. November.
Zu Genesungsfortschritten Alabas machte Runjaic keine Angaben. Nach einem Auswärtsspiel bei Venezia (6. November) geht es für den 17. der Serie A erst wieder am 22. November in Bologna weiter.
Startelf-Debüt endete mit Blessur
Alabas Startelf-Debüt endete am 18. Oktober wegen seiner Blessur in der Halbzeit gegen Lecce (0:3). Seit seinem Wechsel von Real Madrid zu den „kleinen Zebras“ vor etwas mehr als einem Monat kam der 34-jährige Topstar lediglich auf 63 Spielminuten.
Neben Alaba muss Udinese gegen den Tabellendritten Roma etwa auch Innenverteidiger Oumar Solet (muskulär) weiter vorgeben.
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