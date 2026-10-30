So brutal wird die Abrechnung mit Donald Trump

Die Umfragen haben Trump immer unterschätzt. Diesmal hat Trump die Wähler unterschätzt. „Tut so, als stünde ich am Stimmzettel!“, appellierte er an die Stimmbürger in seinem furiosen Wahlkampfmarathon, wie ihn noch kein 80-Jähriger hingelegt hat. Dennoch: Er könnte mit diesem Ego-Trip den Kandidaten seiner republikanischen Partei mehr geschadet als geholfen haben.