Kämpft für Burger-Fans
Söder sauer: „Habe mich bei McDonalds beschwert“
Da versteht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder keinen Spaß: In Deutschland ist der McRib-Burger bei McDonalds von der Karte geflogen. Grund genug für Söder, um aktiv zu werden und sich beim Fastfood-Riesen zu beschweren.
„McDonalds hat ja den McRib abgeschafft“, erzählte Söder am Donnerstagabend bei einer Preisverleihung in München. Seit Mittwoch gehört der Burger mit Schweinefleisch und Barbecue-Soße in Deutschland nicht mehr zum Standardsortiment. Die Empörung darüber ist so groß, dass es sogar eine „Riesen-Petition im Netz“ gibt, berichtet der Ministerpräsident laut „Bild“-Zeitung.
Die Petition habe ihn gebeten, dafür zu sorgen, dass McRib wieder eingeführt werde, sagt Söder. Der als Genussmensch bekannte Politiker ist dem Wunsch tatsächlich nachgekommen: „Ich habe mich auch bei McDonalds beschwert. Mal sehen, ob es eine Wirkung hat.“
Hier genießt Söder einen Burger:
Söder selbst sei seit vielen Jahren als großer Fan des McRib bekannt, bestätigt sein Büro. Das sei hier wieder einmal zum Ausdruck gekommen. Aber auch ein Blick auf die Instagram-Seite von Söder zeigt, dass der Ministerpräsident gern einmal zum Burger greift.
Für sein Essen bekannt
In den sozialen Medien hat Söder in den vergangenen Jahren zahlreiche Videos und Fotos von seinem – oft sehr deftigen – Essen geteilt. Darunter ist auch die „spezielle Wiener Bratwurst“, die Söder gemeinsam mit Kanzler Christian Stocker gegessen hat. Im April kündigte Söder dann aber an, eine Essenspause in den sozialen Medien einzulegen. Inzwischen wisse jeder, was er gerne esse, „daher gibt es wirklich andere Themen“, sagte er zum „Münchner Merkur“.
McDonalds selbst begründet das McRib-Aus in Deutschland übrigens mit Platzproblemen in der Küche. „Wir müssen schauen: Was können wir denn abdecken? Und in dem Moment ist es eben so: Manche Produkte gehen raus, dafür kommen aber andere rein“, meint ein Sprecher. In Österreich gibt es den McRib schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.
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