Söder sauer: „Habe mich bei McDonalds beschwert“

Für sein Essen bekannt

In den sozialen Medien hat Söder in den vergangenen Jahren zahlreiche Videos und Fotos von seinem – oft sehr deftigen – Essen geteilt. Darunter ist auch die „spezielle Wiener Bratwurst“, die Söder gemeinsam mit Kanzler Christian Stocker gegessen hat. Im April kündigte Söder dann aber an, eine Essenspause in den sozialen Medien einzulegen. Inzwischen wisse jeder, was er gerne esse, „daher gibt es wirklich andere Themen“, sagte er zum „Münchner Merkur“.