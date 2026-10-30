Zustellerin entging Raubversuch durch Hilferuf

Das hörte ein Zeuge aus einem benachbarten Wohnhaus. „Der Täter ergriff beim Ansichtigwerden des Zeugen in weiterer Folge ohne Beute die Flucht“, so die Polizei. „Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen sowie der Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.“ Daher bittet die Polizei jetzt um Unterstützung aus der Bevölkerung.