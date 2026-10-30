Zustellerin entging Raubversuch durch Hilferuf

Als eine 51-jährige Zustellerin gerade im Stadtgebiet von Klagenfurt ihre Sendungen auslieferte, stellt sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann in den Weg und forderte Bargeld. Doch danke ihrer Hilferufe wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam.
Bei ihrer Zustellrunde war eine 51-Jährige am Freitag gegen 9.20 Uhr im Klagenfurter Stadtteil Fischl unterwegs. „Dabei stellte sich ein bislang unbekannter Mann vor die Frau und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf“, berichtet die Polizei. „Die Zustellerin rief daraufhin lautstark um Hilfe.“
Das hörte ein Zeuge aus einem benachbarten Wohnhaus. „Der Täter ergriff beim Ansichtigwerden des Zeugen in weiterer Folge ohne Beute die Flucht“, so die Polizei. „Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen sowie der Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.“ Daher bittet die Polizei jetzt um Unterstützung aus der Bevölkerung.
Wer sachdienliche Hinweise hat, solle sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße unter der Telefonnummer 059133/2584 in Verbindung setzen.
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