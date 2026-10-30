Gerda Rogers soll zu Grippe-Impfung motivieren

Astrologin und TV-Star holen sich den Stich

Denn nun macht sich Österreichs bekannteste Astrologin Gerda Rogers (85) für die Grippeimpfung stark. Gemeinsam mit „Bergdoktor“ und „Kommissar“ Harald Krassnitzer (66) – er wird sich nächste Woche live impfen lassen – ist sie das Gesicht der neuen Influenza-Kampagne des Gesundheitsministeriums, die am Freitag von Ministerin Korinna Schuhmann (SPÖ) präsentiert wurde.