Auf das Rangger Köpfl bis hin zur Roßkogelhütte

Diese auch für Familien mit kleinen Kindern taugliche Wanderung führt uns dieses Mal an einen tollen Platz, den viele nur vom Winter kennen.
Eines gleich vorweg: Auch nach Saisonschluss der Hütte lohnt sich diese Tour am Rangger Köpfl. Wir gehen am Parkplatz hinauf und folgen dann rechts dem „Fußweg Roßkogelhütte“ bzw. gleich darauf „Roßkogelhütte über Lifttrasse“. Ein Fahr- bzw. Karrenweg (Rodelbahn) verläuft jetzt im Wald neben der Piste sanft empor und folgt zudem abschnittsweise dem Sagenweg. Er führt vorbei an einem Rast- bzw. Spielplatz mit Teich und leitet in der Folge zu den Anlagen eines Speicherteichs.
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