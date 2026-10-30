Geheimnis um Hollywood-Star in Tirol ist gelüftet

US-Schauspielerin spazierte durch Hall

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet! Es war in der Tat ein echter Star, der im Jänner durch die Haller Altstadt und über das Seefelder Plateau spazierte und Weihnachten suchte. Die US-Schauspielerin Margaret Qualley – Tochter von Model und Schauspielerin Andie MacDowell und bekannt unter anderem durch den Film „The Substance“ – macht für den Duft von Chanel Werbung. Nicht Paris, nicht St. Moritz, sondern viel Tirol steckt in der Vermarktung des Parfums.