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Dreh für Luxusmarke

Geheimnis um Hollywood-Star in Tirol ist gelüftet

Tirol
30.10.2026 19:00
Berge von Schnee wurde für das Winterwunderland von Chanel in die Altstadt gekarrt.
Berge von Schnee wurde für das Winterwunderland von Chanel in die Altstadt gekarrt.(Bild: Christian Forcher, Repro Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Es weihnachten schon sehr im Hause der Luxusmarke Chanel. Der Werbespot für das Parfum Paris-St.Moritz ist online gegangen. Gedreht wurde in Tirol – und das mit einem Hollywood-Star. Seit den Dreharbeiten im Jänner wurde gerätselt. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet.

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Ein schönes Mädchen im modernen Schneewittchen-Look und riesigen Chanel-Ohrenschützern streift durch eine märchenhafte vorweihnachtlich glitzernde Altstadt und wird von einem geheimnisvollen Jungen beschenkt. Schnitt! Dann ein Winterwunderland, das die Schöne mit ihrem Schlitten durchquert und Geschenk für Geschenk sammelt. 

In kurzer Zeit 60.000 Likes
Am Donnerstag ging der Advent-Spot von Chancel für das Parfum Paris-St. Moritz online und erhielt innerhalb kürzester Zeit mehr als 60.000 Likes. Die Sehnsucht nach Weihnachtsidylle im Schnee ist geweckt. Was viele nicht wissen: Die wesentlichen Sequenzen des Werbespots wurden in Tirol gedreht. Genauer gesagt in Hall und auf dem Seefelder Plateau.

Die Dreharbeiten im Jänner ließen sich nicht geheim halten – aber der Star des Werbespots.
Die Dreharbeiten im Jänner ließen sich nicht geheim halten – aber der Star des Werbespots.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Die „Krone“ war bei den Dreharbeiten im Jänner dabei. Diese Gasse kommt im Spot groß raus. Den ...
Die „Krone“ war bei den Dreharbeiten im Jänner dabei. Diese Gasse kommt im Spot groß raus. Den Hollywood-Hochglanzfilter hätte sie nicht gebraucht. Sie ist auch im Original zauberhaft.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

In der mittelalterlichen Stadt Hall fand das internationale Filmteam die ideale Kulisse. Im Jänner wurde dort gedreht. Das sorgte für große Aufregung.  Berge von Schnee wurden herangekarrt, um die Gassen in weiße Laufstege zu verwandeln. Nur für wen? Die Hauptdarstellerin des Märchens bekamen die Einheimischen nicht zu Gesicht. Viel wurde gerätselt. Und alle waren sich sicher: Das muss ein echter Star gewesen sein.

US-Schauspielerin spazierte durch Hall
Jetzt ist das Geheimnis gelüftet! Es war in der Tat ein echter Star, der im Jänner durch die Haller Altstadt und über das Seefelder Plateau spazierte und Weihnachten suchte. Die US-Schauspielerin Margaret Qualley – Tochter von Model und Schauspielerin Andie MacDowell und bekannt unter anderem durch den Film „The Substance“ – macht für den Duft von Chanel Werbung. Nicht Paris, nicht St. Moritz, sondern viel Tirol steckt in der Vermarktung des Parfums. 

„Das freut uns schon sehr“
Wer die Originalschauplätze der Drehorte nicht kennt, der kann sie auch im Spot nicht erkennen. Selbst die KI-Tools tun sich – wie die „Krone“ ausprobiert hat – dabei schwer. Doch die Einheimischen erkennen trotz Hollywood-Hochglanzfilter ihr Hall und ihr Seefelder Plateau. „Es freut uns schon sehr, dass unsere tolle Altstadt bei Filmteams so beliebt ist“, meint  Martin Friede, Geschäftsführer des Tourismusverband Hall-Wattens. 

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Direkten Werbeeffekt erwarte man nicht. „Aber wir weisen in sozialen Netzwerken darauf hin, wo sich diese schöne Kulisse befindet“, erklärt der TVB-Geschäftsführer. Dafür habe es bereits einige anerkennende Rückmeldungen gegeben. Und der eine oder andere wird den Originalschauplatz besuchen. Zur Weihnachtszeit ist dieser besonders bezaubernd. 

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