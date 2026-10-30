Polizei warnt vor Übermut bei Süßigkeiten-Jagd

So manches Brauchtum schwappt aus anderen Kulturen nach Österreich, darunter auch das „Trick-or-treating“. Kostümierte Kinder gehen am 31. Oktober, dem Halloween-Tag, von Haus zu Haus und bitten um Süßigkeiten. Sonst gibt es traditionell Streiche. Die Kärntner Polizei warnt nun vor Übermut, der mit echten Strafen enden könnte.