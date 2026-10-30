Elefant „Leelavatis“ vor Tod in Flammen gerettet

Tierschutz kennt keine Grenzen

Doch „Vantara“ will künftig weit über die Grenzen des eigenen Zentrums hinauswirken. Das internationale Engagement soll deutlich ausgebaut werden. Geplant ist, verstärkt Tierschutz- und Artenschutzprojekte direkt vor Ort zu unterstützen, Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten. Dafür setzt „Vantara“ auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und lokalen Partnern weltweit. Auch in Österreich und anderen europäischen Ländern sollen neue Projekte vorangetrieben werden. Denn Tierschutz ist eine globale Aufgabe, die nur gemeinsam gelingen kann.