350.000 Euro weg! Manker drohen zehn Jahre Haft

Laut Vertrag hätten die Ticketeinnahmen auf ein Konto des Geschäftspartners S & W fließen müssen. Stattdessen landeten sie zunächst bei Mankers Theaterfirma, später beim von ihm kontrollierten Verein „Kulturaktiv“. Auf beiden Konten gingen laut Anklage jeweils mehr als 400.000 Euro ein. Selbst ein gerichtlicher Vergleich brachte keine Einigung. Der schwere Vorwurf: Manker soll 349.350,40 Euro unrechtmäßig einbehalten haben.