Bene Schulz verlässt die Elevator Boys

Social-Media-Star Benedikt Schulz (25) verlässt die Elevator Boys. Das gab die Gruppe in ihrem Podcast „Stuck in Elevator“ bekannt. In den vergangenen Monaten sei in ihm der Wunsch gewachsen, mehr deutschsprachige Musik zu machen, sagte Schulz laut einer Mitteilung zu seiner Entscheidung.
„Ich möchte meine Gefühle, Gedanken und persönlichen Erfahrungen in meinen eigenen Songs verarbeiten und mich dabei in meiner Muttersprache ausdrücken“. Die Zeit mit der Gruppe werde immer ein wichtiger Teil seines Lebens bleiben. Seine Entscheidung sei „keine gegen die Elevator Boys, sondern eine für mich und meinen eigenen Weg“, so Schulz. Im Herzen werde er „immer ein Elevator Boy sein“.
Die Elevator Boys gaben auf Youtube ein ausführliches Statement rund um Benes Ausstieg aus der Gruppe bekannt.
Die Fans reagieren geschockt. In den Kommentaren heißt es: „Hab den Titel gelesen und angefangen zu heulen“ oder „Oh nein, ich werde die fünf Jungs nicht vergessen“. Viele Fans wünschen Bene aber auch alles Gute für seinen weiteren Weg.
Elevator Boys wollen zu viert weitermachen
Neben Bene Schulz gehören Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag zu den Elevator Boys, die auch gemeinsam Musik auf Englisch machen. Sie wollen zu viert ihre Karriere mit internationalen Projekten fortsetzen und verstärkt in den USA aktiv sein, wie es in der Mitteilung heißt.
Auch auf Instagram verkündete die Gruppe Benes Ausstieg:
„Wir wollen weiterhin gemeinsam Musik machen und unseren Traum verfolgen, uns international als Pop-Artists zu etablieren“, teilten sie gemeinsam mit. Mit der Entscheidung ihres Freundes habe man sich schwergetan. „Als Bene mit uns darüber gesprochen hat, war das zunächst auch mit Unsicherheit verbunden, weil wir uns unsere Zukunft lange gemeinsam vorgestellt haben. Aber am Ende ist uns allen wichtig, dass jeder von uns glücklich ist und seinen eigenen Weg gehen kann.“
Gruppe wurde mit Videos in Aufzügen international bekannt
Während der Corona-Pandemie begannen die Fünf im Jahr 2021, gemeinsam kurze Videos in einem Aufzug zu drehen. Daher stammt auch der Name der Gruppe. Die Clips, meist mit Tanz- und Lip-Sync-Einlagen, verbreiteten sich rasant auf TikTok und machten die Gruppe innerhalb weniger Monate auch international bekannt.
Die fünf Content Creator, die zwischen 1999 und 2001 geboren wurden und damit zur sogenannten Generation Z gehören, haben jeweils eigene Accounts und einen als Gruppe. Millionen Menschen folgen ihnen in den sozialen Netzwerken. Seit rund drei Jahren machen sie als Band auch Musik, für den Prime-Video-Film „Back to the 90s“ (2026) standen sie als Schauspieler vor der Kamera.
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