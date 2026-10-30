Bene Schulz verlässt die Elevator Boys

„Wir wollen weiterhin gemeinsam Musik machen und unseren Traum verfolgen, uns international als Pop-Artists zu etablieren“, teilten sie gemeinsam mit. Mit der Entscheidung ihres Freundes habe man sich schwergetan. „Als Bene mit uns darüber gesprochen hat, war das zunächst auch mit Unsicherheit verbunden, weil wir uns unsere Zukunft lange gemeinsam vorgestellt haben. Aber am Ende ist uns allen wichtig, dass jeder von uns glücklich ist und seinen eigenen Weg gehen kann.“