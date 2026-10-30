Warum Zugfahren in Österreich sicher ist

Die ÖBB schließen ein solches Unglück auf Österreichs Schienen kategorisch aus. Warum sie sich so sicher sind und welche Technik im Ernstfall Schlimmeres verhindern soll.
Das tragische Zugunglück in Spanien mit aktuell mindestens 69 Toten und über hundert Verletzten wirft auch Fragen nach der Sicherheit des Bahnverkehrs in Österreich auf. Auf „Krone“-Anfrage geben die ÖBB jedoch Entwarnung. „Ein solches Unglück, wie es in Spanien passiert ist, ist in Österreich auszuschließen. Zugfahren bei uns ist sicher“, so ÖBB-Sprecher Daniel Pinka.
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