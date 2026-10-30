Hinrichtung überlebt – Pike bricht ihr Schweigen

Umso verstörender sei das Erwachen einige Tage später gewesen. Sie sei allein, verwirrt und unter Schmerzen in einem Krankenhaus zu sich gekommen. Seither versuche sie, einen Sinn darin zu finden, was mit ihr geschehen sei. „Ich weiß nicht, warum ich jene Nacht überlebt habe. Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt. An manchen Tagen ist es schwieriger als an anderen, Hoffnung zu finden. Im Moment versuche ich, mich zu erholen - einen Tag nach dem anderen.“