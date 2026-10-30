So kontern Norweger Trumps „Scheißhaus“-Sager

Donald Trump teilt kräftig gegen Norwegen aus - doch dort lässt man sich die Laune offenbar nicht verderben. Nachdem der US-Präsident das Land als „Scheißhaus-Land“ bezeichnet hatte, drehen die Norweger den Spieß einfach um. In den sozialen Medien präsentieren sie nun stolz, was ihr Land in Sachen Toiletten tatsächlich zu bieten hat.