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So kontern Norweger Trumps „Scheißhaus“-Sager

Außenpolitik
30.10.2026 18:44
Trump teilt wieder einmal unter der Gürtellinie aus – Norwegen kontert mit Humor.
Trump teilt wieder einmal unter der Gürtellinie aus – Norwegen kontert mit Humor.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
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Von krone.at

Donald Trump teilt kräftig gegen Norwegen aus - doch dort lässt man sich die Laune offenbar nicht verderben. Nachdem der US-Präsident das Land als „Scheißhaus-Land“ bezeichnet hatte, drehen die Norweger den Spieß einfach um. In den sozialen Medien präsentieren sie nun stolz, was ihr Land in Sachen Toiletten tatsächlich zu bieten hat.

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Die Tourismusorganisation Visit Norway nimmt den ungewöhnlichen Angriff mit Humor. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, heißt es in einem Instagram-Beitrag (siehe unten).

Dazu zeigt die Organisation Bilder von außergewöhnlich gestalteten Toilettenanlagen inmitten der norwegischen Landschaft. Die Botschaft dahinter ist unmissverständlich: „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“

Norweger: So leben wir einfach
Auch ein norwegischer Outdoor-Verband steigt in die Aktion ein. Er unterlegt beeindruckende Aufnahmen von Naturerlebnissen mit dem Originalton des US-Präsidenten. Dazu schreibt er augenzwinkernd: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“

Trump ärgert sich über Nobelpreis
Auslöser für den ungewöhnlichen Schlagabtausch war Trumps Ärger über die diesjährige Vergabe des Friedensnobelpreises. Bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Michigan hatte er am Sonntag seinem Unmut darüber Luft gemacht, dass er bei der Bekanntgabe in Oslo erneut leer ausgegangen war. Stattdessen erhielt die südafrikanische Menschenrechtsjuristin Navanethem „Navi“ Pillay die prestigeträchtige Auszeichnung.

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„Und was ist mit mir?“, fragte Trump vor dem Publikum. Anschließend ließ er seinem Ärger über Norwegen freien Lauf: „Ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“

Die norwegischen Reaktionen zeigen nun, dass man sich dort offenbar nicht allzu viel aus der Beschimpfung macht - und lieber mit einer gehörigen Portion Humor antwortet.

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