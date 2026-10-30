So kontern Norweger Trumps „Scheißhaus“-Sager

Donald Trump teilt kräftig gegen Norwegen aus - doch dort lässt man sich die Laune offenbar nicht verderben. Nachdem der US-Präsident das Land als „Scheißhaus-Land“ bezeichnet hatte, drehen die Norweger den Spieß einfach um. In den sozialen Medien präsentieren sie nun stolz, was ihr Land in Sachen Toiletten tatsächlich zu bieten hat.
Die Tourismusorganisation Visit Norway nimmt den ungewöhnlichen Angriff mit Humor. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, heißt es in einem Instagram-Beitrag (siehe unten).
Dazu zeigt die Organisation Bilder von außergewöhnlich gestalteten Toilettenanlagen inmitten der norwegischen Landschaft. Die Botschaft dahinter ist unmissverständlich: „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“
Norweger: So leben wir einfach
Auch ein norwegischer Outdoor-Verband steigt in die Aktion ein. Er unterlegt beeindruckende Aufnahmen von Naturerlebnissen mit dem Originalton des US-Präsidenten. Dazu schreibt er augenzwinkernd: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Trump ärgert sich über Nobelpreis
Auslöser für den ungewöhnlichen Schlagabtausch war Trumps Ärger über die diesjährige Vergabe des Friedensnobelpreises. Bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Michigan hatte er am Sonntag seinem Unmut darüber Luft gemacht, dass er bei der Bekanntgabe in Oslo erneut leer ausgegangen war. Stattdessen erhielt die südafrikanische Menschenrechtsjuristin Navanethem „Navi“ Pillay die prestigeträchtige Auszeichnung.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump vor dem Publikum. Anschließend ließ er seinem Ärger über Norwegen freien Lauf: „Ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Die norwegischen Reaktionen zeigen nun, dass man sich dort offenbar nicht allzu viel aus der Beschimpfung macht - und lieber mit einer gehörigen Portion Humor antwortet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.