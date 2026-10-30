Mit Eisenbahnkreuzungen steigt die Lärmbelastung

Kosten von 2,5 Millionen Euro werden geteilt

Nach der Fertigstellung der Anlagen bei der Schlossallee und der Kochstraße werden die Arbeiten an weiteren drei Eisenbahnkreuzungen fortgesetzt. Die Bad-Stich-Straße ist von kommenden Montag bis 13. November gesperrt. Die Hauptstraße/Strandweg beim Kropfitschbad und Walterskirchen/Flurweg sind von kommenden Montag bis 4. Dezember gesperrt.

Durch die Koralmbahn kommt es in Krumpendorf zu deutlich längeren Schließzeiten (durchschnittlich 9,3 Stunden pro Tag). Die Kosten von 2,5 Millionen Euro bei den modernisierten Eisenbahnkreuzungen werden zwischen ÖBB und Gemeinde geteilt. Was für Bürgermeister Gernot Bürger noch nicht fix ist. „Wir hoffen als Gemeinde billiger davonzukommen. Zudem schauen wir uns jetzt einmal bei der Schlossallee und der Kochstraße die erhöhte Lärmbelastung für Anrainer an.“