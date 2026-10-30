Tierischer Einsatz: Kuh wurde unverletzt gerettet

„Anschließend konnte die Kuh mithilfe des SRFK (Anmerkung der Redaktion: Schweres Rüstfahrzeug Kran) der Feuerwehr St. Veit an der Glan schonend aus dem Behälter gehoben werden“, so die FF St. Salvator. „Glücklicherweise blieb die Kuh unverletzt und konnte anschließend wieder ihrem Besitzer übergeben werden.“ Insgesamt dauerte die Befreiungsaktion, bei der auch ein Tierarzt unterstützend tätig war, vier Stunden.