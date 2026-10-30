Tierischer Einsatz: Kuh wurde unverletzt gerettet

Ein tierischer Unfall ging am Freitag im Kärntner Ingolsthal glücklicherweise glimpflich aus. Eine Kuh war durch eine kleine Öffnung in einen drei Meter tiefen Wasserbehälter gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Salvator rückte aus und befreite sie.
Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ingolsthal, Gemeinde Friesach, kam eine Kuh am Freitag zur Mittagszeit anscheinend zu nah an die Öffnung eines Gewässerbehälters aus Beton und stürzte drei Meter tief ins Wasser. Wie durch ein Wunder blieb sie dabei unverletzt und harrte geduldig ihrer Rettung.
„Gemeinsam mit der Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde die Rettung des Tieres durchgeführt. Da der Behälter für die Bergung geöffnet werden musste, wurde dieser aufgeschnitten“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr St. Salvator. Der Bauhof Friesach brachte das passende Schneid- und Stemmwerkzeug zur Einsatzstelle.
„Anschließend konnte die Kuh mithilfe des SRFK (Anmerkung der Redaktion: Schweres Rüstfahrzeug Kran) der Feuerwehr St. Veit an der Glan schonend aus dem Behälter gehoben werden“, so die FF St. Salvator. „Glücklicherweise blieb die Kuh unverletzt und konnte anschließend wieder ihrem Besitzer übergeben werden.“ Insgesamt dauerte die Befreiungsaktion, bei der auch ein Tierarzt unterstützend tätig war, vier Stunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.