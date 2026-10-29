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The Mystery of Felzmann

Double Murderer Remains as If Swallowed Up by the Earth

Nachrichten
29.10.2026 05:00
For weeks, the search for Friedrich Felzmann continued in the forests around Stiwoll—to no ...
For weeks, the search for Friedrich Felzmann continued in the forests around Stiwoll—to no avail.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Nine years ago today, Friedrich Felzmann shot and killed two neighbors and seriously injured a woman in Stiwoll, western Styria. There has been no trace of him since. Here’s what the lead investigator has to say about this mysterious case.

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Stiwoll, Sunday, October 29, 2017. At 9 a.m., five local residents gather in front of a yellow house to discuss the matter. It belongs to Friedrich Felzmann, a beekeeper and a troublemaker known to the authorities, feared by lawyers, government officials, and even family members with whom he has been at odds for years.

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