Rätsel um schäumende Brühe: Behörden werden aktiv

Bei Markt Allhau im Burgenland sorgt eine mögliche Umweltverschmutzung für Wirbel. Die Behörde kündigt eine Überprüfung an. Es drohen Strafen!
Aus einem Rohr fließt eine dunkle, übel riechende Flüssigkeit in einen Bach, auf der Wasseroberfläche bildet sich Schaum. Gleich zweimal innerhalb weniger Wochen hat ein Radfahrer zwischen Wolfau und Markt Allhau im Bezirk Oberwart beobachtet und gefilmt, wie die unbekannte Brühe ins Gewässer gelangt. Er vermutet, dass sie von einer nahe gelegenen Rindermastanlage stammt.
Bereits am 11. September war ihm an derselben Stelle eine ähnliche Flüssigkeit aufgefallen. Besonders brisant: Der Bach mündet wenige Kilometer weiter in die Lafnitz.
Doch die Sache hat eine Vorgeschichte. Schon vor fünf Jahren gab es laut Bürgermeister Joachim Raser eine Anzeige wegen eines ähnlichen Vorfalls, woraufhin die Bezirkshauptmannschaft Oberwart eingeschritten war. Von den aktuellen Beobachtungen wusste der Ortschef bislang nichts. Auch der zuständigen Bezirksbehörde war der Fall laut Land Burgenland noch nicht bekannt.
Jetzt schaltet sich die Bezirkshauptmannschaft ein
Auf „Krone“-Anfrage kündigt das Land nun eine Überprüfung der Anlage an. Die Bezirkshauptmannschaft soll feststellen, ob die geltenden Bewilligungen und Auflagen eingehalten werden. Dabei steht auch die Frage im Raum, ob die Ableitung der Flüssigkeit in den Bach überhaupt zulässig ist.
Werden Missstände festgestellt, kann die Behörde ein Strafverfahren einleiten. Offen ist vor allem, was tatsächlich durch das Rohr fließt und ob die Flüssigkeit den Bach oder gar die Lafnitz gefährdet. Das soll ein Gewässersachverständiger bei einem Ortsaugenschein und anhand von Wasserproben klären.
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