Rätsel um schäumende Brühe: Behörden werden aktiv

Jetzt schaltet sich die Bezirkshauptmannschaft ein

Auf „Krone“-Anfrage kündigt das Land nun eine Überprüfung der Anlage an. Die Bezirkshauptmannschaft soll feststellen, ob die geltenden Bewilligungen und Auflagen eingehalten werden. Dabei steht auch die Frage im Raum, ob die Ableitung der Flüssigkeit in den Bach überhaupt zulässig ist.