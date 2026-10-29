Tiefer geht es immer noch

Um anderen Betroffenen Mut zu machen, sprach Acton vor einigen Jahren offen über den sexuellen Missbrauch, den sie als 10- bis 12-Jährige von ihrem Stiefvater erleiden musste. Ihre Mutter habe dagegen nichts unternommen. Ganz im Gegenteil: Ihr Bruder und sie „lebten in Angst vor dem gewaltsamen und erratischen Temperament unserer leiblichen Mutter“. Ebendiese zerrte Ramaswamys Team jetzt in die Öffentlichkeit – in einem Wahlkampfvideo attackiert sie auf abscheuliche Weise ihre eigene Tochter. Vier Millionen Dollar will man ausgeben, um es möglichst weit zu verbreiten,