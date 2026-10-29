„Verheerende Folgen“ – Richter bremst Trump

Der Richter kritisierte das Vorgehen der Regierung deutlich. Noch nie zuvor in der amerikanischen Geschichte habe eine US-Regierung auf diese Weise und so kurz vor einer Wahl versucht, Bundesstaaten ihrer Rechte zu berauben, hieß es in der Begründung. In den USA liegt die Organisation von Wahlen maßgeblich in der Verantwortung der Bundesstaaten.