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Schweinsteiger im TV:

„Sowas gab es noch nie bei den Bayern“

Fußball International
29.10.2026 06:42
Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim FC Bayern kommt derzeit vieles zusammen: sportlicher Termindruck, Verletzungen und persönliche Schicksalsschläge. Bastian Schweinsteiger spricht von einer außergewöhnlichen Häufung an Themen: „Sowas gab es noch nie bei den Bayern, dass so viele Themen da sind, über die man sprechen kann.“

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Sportlich reist der deutsche Rekordmeister von einer Aufgabe zur nächsten. Auf die Spiele gegen RB Leipzig, Arsenal und Freiburg folgte am Mittwochabend ein lockerer 6:1-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg. Schon am Samstag wartet der Klassiker gegen Borussia Dortmund, danach geht es in der Champions League zu Atlético Madrid.

Doch auch abseits des Platzes gibt es bei den Bayern zahlreiche Themen. Auf der positiven Seite steht der Ballon-d’Or-Sieg von Harry Kane – der erste für einen Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge vor 45 Jahren. Sorgen bereiten dagegen die Verletzungen von Jamal Musiala, Manuel Neuer und Luis Diaz, der tragische Tod von Joshua Kimmichs Vater sowie der Gesundheitsschock um Trainer Vincent Kompany.

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Experte Bastian Schweinsteiger sprach vor dem Pokalspiel live in der ARD über die außergewöhnliche Situation: „Also ich habe echt auch im Vorfeld mir überlegt, gab es das schon mal bei Bayern München – so viele Situationen. Jetzt klar, mit Harry Kane natürlich, das ist das große Positive, aber wenn man über Vincent Kompany denkt, dass ein Trainer auf die Art und Weise ausfällt. Sowas gab es noch nie bei den Bayern, dass so viele Themen da sind, über die man sprechen kann.“

Eberl: „Eine schwere Zeit“
Sportdirektor Max Eberl gab dem Fußball-Experten danach im Interview Recht: „Ich glaube, es gab noch nicht so viele Vereine, die damit umgehen mussten. Und wir reden ja nicht über Lappalien. (...) Das sind Themen, die weit weg vom Fußball sind, die uns zeigen, dass der Fußball auch nicht das Wichtigste ist, sondern eine Nebenrolle spielt. Aber das sind Themen, bei denen wir als Menschen andere Themen bearbeiten müssen. Und das tun wir gerade beim FC Bayern. Deswegen ist es eine schwere Zeit und man merkt, wie der Klub zusammensteht.“

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