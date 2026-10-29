„Sowas gab es noch nie bei den Bayern“

Eberl: „Eine schwere Zeit“

Sportdirektor Max Eberl gab dem Fußball-Experten danach im Interview Recht: „Ich glaube, es gab noch nicht so viele Vereine, die damit umgehen mussten. Und wir reden ja nicht über Lappalien. (...) Das sind Themen, die weit weg vom Fußball sind, die uns zeigen, dass der Fußball auch nicht das Wichtigste ist, sondern eine Nebenrolle spielt. Aber das sind Themen, bei denen wir als Menschen andere Themen bearbeiten müssen. Und das tun wir gerade beim FC Bayern. Deswegen ist es eine schwere Zeit und man merkt, wie der Klub zusammensteht.“