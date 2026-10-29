„Das ist in der Formel 1 nicht selbstverständlich“

„Wenn mich jemand fragen würde, gegen welchen Teamchef ich ihn aus dem Fahrerlager eintauschen würde, gäbe es keinen“, stellte der 29-Jährige gegenüber der „Sportbild“ klar. Das gelte auch für Mercedes-Boss Toto Wolff, zu dem Verstappen ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Beide hatten sich in der Vergangenheit über einen möglichen Wechsel zu den Silberpfeilen ausgetauscht. „Es wird immer viel geredet, und es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns gut verstehen“, sagte Verstappen. „Aber Laurent ist genau der richtige Teamchef für Red Bull“.