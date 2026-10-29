Nickelback: „Dieser Job ist für uns keine Arbeit“

Neue Arbeitsprozesse

„Gar nicht. Es war nur schwierig, mit der neuen Arbeit zu beginnen. Nach der Tour zum letzten Album haben wir das erste Mal seit Ewigkeiten eine längere Pause eingelegt. Jeder zog sich zurück und lebte sein Leben, das haben wir vor Corona in dem Ausmaß nie gemacht. Wir haben dann auch im Arbeitsprozess an ein paar Schrauben gedreht. Etwa zwei Wochen durcharbeiten und dann wieder Pausen einlegen. Wir haben keinen Stress und können unser eigenes Tempo gehen. Diese Umstellung hat uns gutgetan.“ Die direkten Vorgängeralben „Get Rollin‘“ (2022) und „Feed The Machine“ (2017) stellten nicht alle Nickelback-Fans zufrieden. Viele mokierten sich darüber, dass ihnen das Händchen für catchy Songwriting und den typischen Nickelback-Sound verloren ging. „Everything Under The Sun“ deutet dafür schon im Titel an, dass es bewusst wieder einen Schritt zurückging, um zwei nach vorn zu machen. „Der Titel steht dafür, dass alles in unseren Liedern Platz hat, was unter der Sonne ist – und das ist gewissermaßen alles.“