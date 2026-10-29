Rechtsextreme Krawalle nach Zugunglück in Spanien

Nach dem tragischen Zugunglück mit fast 70 Toten in Spanien haben rechtsextreme Gruppen vor dem Transportministerium in Madrid protestiert. Dabei kam es zu Spannungen zwischen Teilen der rund 1500 Demonstranten und der Polizei, wie der Fernsehsender TVE berichtete. Die Beamten setzten schließlich Tränengas ein, um die Demonstration aufzulösen.