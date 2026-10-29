Wo das Gemüse auf dem „Gottesacker“ wächst

Bis zu fünf Beete pro Haushalt

In Ruprechtshofen darf ein Haushalt zwei bis fünf Beete „begarteln“. Für die Bewässerung und die Komposterde sorgen Gemeinde und Verein – die Gemüsegärtner können sich also voll und ganz auf Zucchini, Karfiol und Co. konzentrieren. Oft bekam der Verein im ersten Gartenjahr Vorwürfe zu hören. „Viele dachten wir pflanzen pietätlos Salat über einem Sarg unter der Erde“, schildert Eßmeister – was nicht stimmt. „Ich freue mich einfach, dass die Leute wieder Bezug zu heimischen Lebensmitteln bekommen“, freut sich auch der Ortschef über Gemüse vom „Gottesacker“.