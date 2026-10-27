Fleischstücke mit Nadeln präpariert und ausgelegt

Einen erschreckenden Fund machte am vergangenen Wochenende ein 69-jähriger Hundebesitzer in Schwertberg. Entlang eines Fußgängerwegs fand der Mann einen Haufen von Fleischresten, welcher mit Nadeln verseht war.
Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Perg ging am Sonntag gegen 8 Uhr mit seinem Hund in Schwertberg in Richtung Aistingerstraße und im Anschluss auf dem dortigen Fußgängerweg entlang der Aist spazieren. Bei seinem Spaziergang erschnüffelte dessen Hund einen Haufen von Fleischresten, welcher neben dem Fußgängerweg platziert wurde.
Bei genauerem Betrachten der Fleischreste bemerkte der Mann, dass durch sämtliche dieser Fleischstücke Nadeln hindurch gesteckt wurden. Der 69-Jährige teilte dies dem Bürgermeister mit, der in weiterer Folge die Polizei verständigte.
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