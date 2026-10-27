Fleischstücke mit Nadeln präpariert und ausgelegt

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Perg ging am Sonntag gegen 8 Uhr mit seinem Hund in Schwertberg in Richtung Aistingerstraße und im Anschluss auf dem dortigen Fußgängerweg entlang der Aist spazieren. Bei seinem Spaziergang erschnüffelte dessen Hund einen Haufen von Fleischresten, welcher neben dem Fußgängerweg platziert wurde.