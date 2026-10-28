Temporausch auf A1: Nun weint 19-Jähriger um BMW

Der 19-Jähriger aus Seekirchen am Wallersee (Sbg.) wurde am Dienstag gegen 20.50 Uhr von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen gestoppt. Bei Lasermessungen auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee konnten die Polizisten den Probeführerscheinbesitzer mit einer Geschwindigkeit von 224 km/h messen.