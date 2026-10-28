Temporausch auf A1: Nun weint 19-Jähriger um BMW

Mit 224 km/h raste ein 19-jähriger Salzburger über die A1 bei Schörfling in Oberösterreich. Der blutjunge Bleifuß weint nun um seinen 5er BMW. Denn die Exekutive beschlagnahmte den Flitzer. Der Bursch musste auch seinen Probeführerschein abgeben.
Der 19-Jähriger aus Seekirchen am Wallersee (Sbg.) wurde am Dienstag gegen 20.50 Uhr von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen gestoppt. Bei Lasermessungen auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee konnten die Polizisten den Probeführerscheinbesitzer mit einer Geschwindigkeit von 224 km/h messen.
Probeführerschein abgenommen
Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wurde die vorläufige Beschlagnahme des Fahrzeuges - ein BMW 535d X-drive - angeordnet. Außerdem wurde dem rasanten 19-Jährigen der Probeführerschein vorläufig abgenommen.
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