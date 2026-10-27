Auto landete nach Überschlag wieder auf den Rädern

Zu einem Autoüberschlag kurz nach dem Ortsteil Neggerndorf (Salzburg) in Fahrtrichtung Tamsweg rückte die Freiwillige Feuerwehr Unternberg am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr aus. Vor Ort stand das Fahrzeug zwar wieder auf den Rädern, dennoch wurde die Person im Pkw bei dem Unfall schwer verletzt ...
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz befreiten die Feuerwehrleute die verletzte Person aus dem Fahrzeug. Immerhin sei diese nicht eingeklemmt gewesen, heißt es seitens der Feuerwehr.
Nach dem Abtransport durch die Rettung und die Unfallaufnahme durch die Polizei kümmerten sich die Floriani noch gemeinsam mit einem Abschleppdienst um die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Fahrzeugs.
Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute knapp eine Stunde lang im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit einem Notarztfahrzeug, einem Rettungsauto und einem Krankentransportwagen vor Ort.
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