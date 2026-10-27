Auto landete nach Überschlag wieder auf den Rädern

Zu einem Autoüberschlag kurz nach dem Ortsteil Neggerndorf (Salzburg) in Fahrtrichtung Tamsweg rückte die Freiwillige Feuerwehr Unternberg am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr aus. Vor Ort stand das Fahrzeug zwar wieder auf den Rädern, dennoch wurde die Person im Pkw bei dem Unfall schwer verletzt ...