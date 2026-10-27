Salzburger setzen beim Sparen auf Gold und Silber

Nikolaus Koch ist unabhängiger Rohstoffmakler. Er erklärt: „Der Euro ist durch die Inflation und die wirtschaftliche Situation stark belastet. Gold oder andere Metalle sind das einzige Sachwertveranlagungsmodell, bei dem man in kleinen Stücken investieren und auch wieder verkaufen kann. Und nach einem Jahr ist das Ganze komplett steuerfrei.“