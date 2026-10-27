Salzburger setzen beim Sparen auf Gold und Silber

Edelmetalle sind als Anlageform stark im Kommen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass Goldbarren und Silbermünzen aber auch enorm schwanken. Die „Krone“ hat bei Händlern im Bundesland nachgefragt.
Schon jeder Dritte besitzt Edelmetall. Das besagt eine Sparstudie der Salzburger Sparkasse. Binnen eines Jahres stieg der Anteil von 18 auf 33 Prozent. Es scheint, dass die Sparer vermehrt darauf setzen, dass das hart verdiente Geld seinen Wert behalten soll.
Gold und Silber sind die bekanntesten und beliebtesten Edelmetalle. Sie funktionieren aber anders als Wertpapiere, Anleihen oder normale Sparbücher: Denn für sie erhält man keine Zinsen. Wer also daran verdienen will, muss es später teurer verkaufen, als er es gekauft hat.
Nikolaus Koch ist unabhängiger Rohstoffmakler. Er erklärt: „Der Euro ist durch die Inflation und die wirtschaftliche Situation stark belastet. Gold oder andere Metalle sind das einzige Sachwertveranlagungsmodell, bei dem man in kleinen Stücken investieren und auch wieder verkaufen kann. Und nach einem Jahr ist das Ganze komplett steuerfrei.“
Zehn Prozent pro Jahr hat Gold im Laufe der vergangenen Jahre an Wert zugelegt. Im Jahr 2025 waren es sogar 47 Prozent. Die Kehrseite der Medaille: Seit dem Hoch im Jänner 2026 ist Gold wiederum um rund 20 Prozent gefallen.
Ebendarum empfiehlt Gerhard Griesacker, Edelmetall-Vertriebler in Hallein: „Wichtig ist, in regelmäßigen Raten zu kaufen. Wer einmalig investiert, geht natürlich ein Risiko ein. Laufend zu kaufen, ist sicherer.“ Koch ergänzt: „Metalle sind generell nichts für ein oder zwei Jahre. Das ist immer ein langfristiges Investment, ab fünf Jahren.“ Heißt: Sparer sollten in regelmäßigen Abständen kaufen und so starke Schwankungen über Jahre minimieren.
Gold ist übrigens ein reines Edelmetall. Silber hingegen auch Industriemetall. Griesacker: „Die Nachfrage steigt, weil Medizintechnik, Robotik und auch Tech-Infrastruktur Silber brauchen.“ Darum schwankt das silberne Metall allerdings auch stärker. Wichtiger Hinweis der Händler: „Wir empfehlen, Edelmetalle im Rahmen einer generellen Sparstrategie beizumischen. Und das Risiko muss jeder Kunde kennen.“
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