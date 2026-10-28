Wie sich Sportler (79) die Abnehmspritze erkämpfte

Herbert S. war immer ein sportlicher Typ. In den 70er-Jahren spielte er Handball in der Staatsliga, gab sich leidenschaftliche Tennis-Duelle und war beim Skifahren weitaus nicht der Langsamste. Eine arge Beckenfehlstellung und eine misslungene Operation bescheinigten ihm 1991 plötzlich 60 % Invalidität. Er versuchte – so gut es ging – sich weiter zu bewegen, im Job erfolgreich zu sein und das Zuhause finanziell abzusichern.