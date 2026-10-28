Wie sich Sportler (79) die Abnehmspritze erkämpfte

Staatsliga-Spieler Herbert S. war immer sportlich, bis ihn die Gesundheit immer heftiger einschränkte und die Kilos des 1,80 cm großen Mannes auf 145 anstiegen. Eine zuerst privat bezahlte Abnehmspritze brachte riesigen Erfolg. Drei Bewilligungs-Anträge von Ärzten lehnte die ÖGK ab. Wie es der hartnäckige 79-Jährige dann doch noch schaffte, die Genehmigung zu bekommen, erzählte er Krone+.
Herbert S. war immer ein sportlicher Typ. In den 70er-Jahren spielte er Handball in der Staatsliga, gab sich leidenschaftliche Tennis-Duelle und war beim Skifahren weitaus nicht der Langsamste. Eine arge Beckenfehlstellung und eine misslungene Operation bescheinigten ihm 1991 plötzlich 60 % Invalidität. Er versuchte – so gut es ging – sich weiter zu bewegen, im Job erfolgreich zu sein und das Zuhause finanziell abzusichern.
Die Beschwerden und das Gewicht des Niederösterreichers, der jetzt in Wien an der Stadtgrenze lebt, wurden immer mehr:
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