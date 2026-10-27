Bewährungsstrafen nach Lokalschlägerei im Pinzgau

Fliegende Stühle und Attacken mit einer Schneestange: Die „Krone“ berichtete über eine wüste Lokalschlägerei in Zell am See am 31. August, die aufgrund eines Videos Wellen in den Sozialen Netzwerken schlug. Am Mittwoch folgte der Strafprozess: Es setzte nicht rechtskräftige Bewährungsstrafen für drei Männer.
Auf Pöbeleien folgten in jener August-Nacht Schläge, Tritte und Angriffe mit Stühlen und Schneestangen. Eines der Opfer verlor durch einen Angriff das Bewusstsein. Am Dienstag mussten sich vier Männer – zwei Iraker, ein Syrer und ein Österreicher – wegen des Vorwurfs der versuchten, schweren Körperverletzung im Salzburger Landesgericht erklären.
Dabei bestritten sie die Vorwürfe. Die drei ausländischen Angeklagten wurden letztlich nicht rechtskräftig zu Bewährungsstrafen zwischen 15 und 9 Monaten verurteilt. Der Österreicher, verteidigt von Anwalt Sebastian Kinberger, wurde freigesprochen.
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