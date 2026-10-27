Bewährungsstrafen nach Lokalschlägerei im Pinzgau

Fliegende Stühle und Attacken mit einer Schneestange: Die „Krone“ berichtete über eine wüste Lokalschlägerei in Zell am See am 31. August, die aufgrund eines Videos Wellen in den Sozialen Netzwerken schlug. Am Mittwoch folgte der Strafprozess: Es setzte nicht rechtskräftige Bewährungsstrafen für drei Männer.