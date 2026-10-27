Handy am Steuer wurde Drogenlenker zum Verhängnis

Am Nationalfeiertag gegen 16 Uhr fiel Verkehrspolizisten in der Salzburger Innenstadt ein 26-jähriger Ungar auf, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Bei der anschließenden Kontrolle behauptete er, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Tatsächlich war ihm dieser aber bereits entzogen worden.