Handy am Steuer wurde Drogenlenker zum Verhängnis

Ein Griff zum Handy wurde einem 26-jährigen Autofahrer in der Salzburger Innenstadt zum Verhängnis. Bei einer Polizeikontrolle flog auf, dass der Ungar nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern auch Alkohol und Drogen konsumiert hatte.
Am Nationalfeiertag gegen 16 Uhr fiel Verkehrspolizisten in der Salzburger Innenstadt ein 26-jähriger Ungar auf, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Bei der anschließenden Kontrolle behauptete er, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Tatsächlich war ihm dieser aber bereits entzogen worden.
Damit nicht genug: Sowohl der Alkohol- als auch der Drogentest fielen positiv aus. Ein Arzt bestätigte die Fahruntauglichkeit des Mannes. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Anzeige folgt.
Auch in Schallmoos ging der Polizei am Montagnachmittag ein mutmaßlich beeinträchtigter Autofahrer ins Netz. Ein 27-jähriger Salzburger zeigte bei einer Kontrolle deutliche Anzeichen von Suchtmitteleinfluss. Die ärztliche Untersuchung verweigerte er jedoch. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben, die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch er wird angezeigt.
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