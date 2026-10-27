Edtstadler holt neue Tourismus-Chefin aus Wien

Die Suche nach einer neuen Führung für die einflussreiche Salzburger Land Tourismusgesellschaft ist abgeschlossen. Daniela Kolesa übernimmt den Chefposten mit März 2027 und folgt damit auf den langjährigen Geschäftsführer Leo Bauernberger. Kolesa war zuletzt bei Wien Tourismus.
Für die Stelle hatten sich mehr als 50 Personen beworben. Aus dem Hearing ging Daniela Kolesa als Erstgereihte hervor. Die 47-Jährige wurde in Oberndorf geboren und ist in Lochen (Oberösterreich) aufgewachsen. In die Schule ging sie in der Stadt Salzburg. Kolesa studierte in Innsbruck, an der Wirtschaftsuniversität Wien und in London.
Seit 2018 war sie Mitglied des erweiterten Managements bei Wien Tourismus und verantwortete vielfältige Aufgaben. Die Kombination aus internationaler Erfahrung und engem Bezug zu Salzburg sei sehr vielversprechend, sagt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) in einer Reaktion zur Bestellung.
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