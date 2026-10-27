Edtstadler holt neue Tourismus-Chefin aus Wien

Für die Stelle hatten sich mehr als 50 Personen beworben. Aus dem Hearing ging Daniela Kolesa als Erstgereihte hervor. Die 47-Jährige wurde in Oberndorf geboren und ist in Lochen (Oberösterreich) aufgewachsen. In die Schule ging sie in der Stadt Salzburg. Kolesa studierte in Innsbruck, an der Wirtschaftsuniversität Wien und in London.