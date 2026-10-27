Immer noch mehr Schüler schon vor Matura an Uni

Mittlerweile dreimal so viele Teilnehmer

Die Zahl der Teilnehmenden an dem Programm ist seither ebenso stetig gestiegen wie die der Institutionen, aus deren Angebot man wählen kann: Im Wintersemester 2019/20 waren noch 58 Schülerinnen und Schüler dabei, im Wintersemester 2025/26 bereits 170. Die Zahl der beteiligten Institutionen hat sich seither von 19 auf 38 verdoppelt. Neben Standorten in allen Bundesländern beteiligen sich mittlerweile auch die Universität Liechtenstein oder die FernUniversität Hagen in Deutschland. Von etwaigen Studiengebühren sind die Programmteilnehmer befreit.