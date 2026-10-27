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Projekt aus Salzburg

Immer noch mehr Schüler schon vor Matura an Uni

Salzburg
27.10.2026 15:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/Gero Breloer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schon vor der Matura reif für die Uni? Die Zahl der hochbegabten Jugendlichen steigt. Bei einem in Salzburg gestarteten Projekt gibt es bereits dreimal so viele Teilnehmer. Der überwiegende Teil kommt aus einem Gymnasium. 

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An der Uni Salzburg wurde schon im Jahr 2000 das Pilotprojekt „Schüler/innen an die Uni“ gestartet. Besonders begabte und motivierte Jugendliche können dabei bereits vor der Matura Prüfungen ablegen und dann nach der Inskription für ihr reguläres Studium anrechnen lassen.

Mittlerweile dreimal so viele Teilnehmer
Die Zahl der Teilnehmenden an dem Programm ist seither ebenso stetig gestiegen wie die der Institutionen, aus deren Angebot man wählen kann: Im Wintersemester 2019/20 waren noch 58 Schülerinnen und Schüler dabei, im Wintersemester 2025/26 bereits 170. Die Zahl der beteiligten Institutionen hat sich seither von 19 auf 38 verdoppelt. Neben Standorten in allen Bundesländern beteiligen sich mittlerweile auch die Universität Liechtenstein oder die FernUniversität Hagen in Deutschland. Von etwaigen Studiengebühren sind die Programmteilnehmer befreit.

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Auch Zwölfjährige studieren schon
Die meisten Teilnehmer zuletzt aus Wien (46), Salzburg (24) und der Steiermark (24). Zwei Drittel besuchten eine AHS, auch HTL- und HAK-Schüler zieht es vergleichsweise oft verfrüht an die Hochschule. Der Großteil der Jugendlichen ist in einem der letzten drei Schuljahre, aber auch Zwölfjährige waren zuletzt schon im Programm eingeschrieben.

Am gefragtesten waren die Studienrichtungen Informatik und Naturwissenschaften (je 25) sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (22). Die meisten Schüler an einem Standort fanden sich zuletzt an der Uni Salzburg (28), der Uni Wien (22) und der Wiener Wirtschaftsuni (20).

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