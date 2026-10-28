Vierte Wahl, aber: „Ich bin froh, Stevie zu haben“

Röhl: „Er ist ehrgeizig, ich muss aber Entscheidungen treffen“

Für Lainer war es trotz des Sieges ein bitterer Abend, denn die Entscheidung seines Trainers verdeutlichte, dass er in der internen Hierarchie derzeit nur die Nummer vier auf seiner Position ist. Darauf angesprochen, erklärte Röhl gegenüber der „Krone“: „Wir werden Stevie wieder brauchen, denn wir spielen alle paar Tage. Es wird Spiele und Momente für ihn geben. Es ist nicht einfach für den Jungen.“