Hotelkette kassiert 10 Euro Trinkgeld pro Nacht

Als Pilotprojekt hat die Falkensteiner-Gruppe das „freiwillige Trinkgeld“ vor rund drei Jahren eingeführt. Jetzt sorgen die zehn Euro, die pro Zimmer und Nacht automatisch auf der Abrechnung landen, bei Hotelgästen zunehmend für Unmut. Hauptsächlich, weil die „freiwillige“ Summe fix auf den so schon nicht ganz günstigen Rechnungen landet und erst auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes storniert werden muss.