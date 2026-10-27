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Elfjähriger flog auf

Wieder aufgemotzte E-Scooter aus Verkehr gezogen

Salzburg
27.10.2026 14:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Polizei stoppte erneut E-Scooter-Lenker, deren Gefährte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei weitem überschritten. Sogar ein erst Elfjähriger war unter den Temposündern auf zwei Rädern. Ein 20-Jähriger stand noch dazu unter Drogen. 

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Der elfjährige E-Scooter-Fahrer war am Feiertag im Salzburger Stadtgebiet unterwegs und stürzte. Bei der Unfallaufnahme testete die Polizei sein Gefährt auf dem Rollenprüfstand und stellte fest, dass der E-Scooter des Buben eine Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h erreichte. Erlaubt sind in Österreich nur maximal 25 km/h.

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Bei weitem überschritten wurde dieser Wert auch von einem 20-jährigen Syrer, der am späten Montagabend in Salzburg-Schallmoos unterwegs war. Polizisten stellten fest, dass ein Scooter bis zu 62 km/h erreichen kann. Außerdem stand der Mann unter Drogen. Ein Test schlug auf Cannabis an. Eine ärztliche Untersuchung verweigert er und durfte nicht weiterfahren. Eine Anzeige folgt.  

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