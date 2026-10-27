Wieder aufgemotzte E-Scooter aus Verkehr gezogen

Bei weitem überschritten wurde dieser Wert auch von einem 20-jährigen Syrer, der am späten Montagabend in Salzburg-Schallmoos unterwegs war. Polizisten stellten fest, dass ein Scooter bis zu 62 km/h erreichen kann. Außerdem stand der Mann unter Drogen. Ein Test schlug auf Cannabis an. Eine ärztliche Untersuchung verweigert er und durfte nicht weiterfahren. Eine Anzeige folgt.