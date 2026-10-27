Lungau hat neuen Bezirksleiter bei der Rettung

Mit der Qualifikation zum Notfallsanitäter baute er seine fachliche Kompetenz weiter aus. Seit Herbst 2024 ist Lanschützer bereits stellvertretender Bezirksgeschäftsführer. Jetzt folgt er auf Herbert Wieser nach, der zum Zivilschutzverband wechselt. Wieser bleibt ehrenamtlich als Chef des Stabes im Landesrettungskommando tätig.