Lungau hat neuen Bezirksleiter bei der Rettung

Gerhard Lanschützer wird mit Anfang November neuer Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes im Lungau. Der 32-Jährige stammt aus St. Margarethen. Er ist dreifacher Vater und engagiert sich schon seit Jahren bei der Rettung.
Lanschützers Weg beim Roten Kreuz begann 2012 als Freiwilliger in der Dienststelle St. Michael. Nach seinem Zivildienst in Tamsweg kehrte er als hauptberuflicher Rettungssanitäter zurück.
Der Lungauer war schon in vielen Funktionen tätig: Vom Lehrbeauftragten bis zum Pistenretter und Dienststellenleiter in St. Michael, wo er die Neugestaltung der Zweigstelle begleitete.
Mit der Qualifikation zum Notfallsanitäter baute er seine fachliche Kompetenz weiter aus. Seit Herbst 2024 ist Lanschützer bereits stellvertretender Bezirksgeschäftsführer. Jetzt folgt er auf Herbert Wieser nach, der zum Zivilschutzverband wechselt. Wieser bleibt ehrenamtlich als Chef des Stabes im Landesrettungskommando tätig.
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