Nach Unfall suchte Alko-Lenker das Weite

Erst krachte es, dann haute er ab: Ein 30-jähriger Pinzgauer verursachte am Montagabend in Neukirchen am Großvenediger einen Verkehrsunfall und machte sich anschließend aus dem Staub. Doch die Polizei kam ihm auf die Schliche. Ein Alkotest ergab schließlich satte 1,86 Promille.