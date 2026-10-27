Wolfgangseer Advent: Die schönste Zeit des Jahres

Mit traditionellen Brauchtumsveranstaltungen

Die Märkte mit romantischen Holzhütten bieten Kulinarisches aus der Region. Weisenbläser sorgen für stimmungsvolle Momente. In Strobl können Besucher beeindruckende Krippen bestaunen, in St. Gilgen wird der barocke Advent zelebriert. In St. Wolfgang gibt es auch einen Indoor-Adventmarkt. Und die Region bietet Highlights wie das Feuerspringen oder Perchtenläufe.