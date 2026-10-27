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Ab 20. November

Wolfgangseer Advent: Die schönste Zeit des Jahres

Oberösterreich
27.10.2026 15:00
Längst ein Wahrzeichen: Die Friedenslicht-Laterne den Wolfgangsee
Längst ein Wahrzeichen: Die Friedenslicht-Laterne den Wolfgangsee(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Wenn die Friedenslicht-Laterne den Wolfgangsee in warmes Licht taucht und der Duft von Punsch, Lebkuchen und Tannengrün durch die festlich geschmückten Gassen zieht, beginnt die wohl schönste Zeit des Jahres. Der Wolfgangseer Advent bringt ab 20. November den Zauber der traditionellen Weihnacht zurück.

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Wenn die Tage kürzer werden und sich die winterliche Landschaft rund um den Wolfgangsee in sanften Glanz hüllt, erstrahlt die 16 Meter hohe Friedenslicht-Laterne am See als Symbol für die wohl schönste Zeit des Jahres – den Advent.

Das Wahrzeichen verbindet die festlich geschmückten Orte St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang: Von 20. November bis 20. Dezember findet hier der Wolfgangseer Advent statt, der echte Tradition und gelebte Gastfreundschaft mit besinnlichen Erlebnissen für die ganze Familie verbindet.

Mit traditionellen Brauchtumsveranstaltungen
Die Märkte mit romantischen Holzhütten bieten Kulinarisches aus der Region. Weisenbläser sorgen für stimmungsvolle Momente. In Strobl können Besucher beeindruckende Krippen bestaunen, in St. Gilgen wird der barocke Advent zelebriert. In St. Wolfgang gibt es auch einen Indoor-Adventmarkt. Und die Region bietet Highlights wie das Feuerspringen oder Perchtenläufe.

Gemütlich anstoßen und feiern mit den lieben Freunden und Freundinnen: Bei den romantischen ...
Gemütlich anstoßen und feiern mit den lieben Freunden und Freundinnen: Bei den romantischen Märkten gibt es qualitätsvolle Getränke und regionale Schmankerl.(Bild: Markus Wenzel)
Am Wolfgangseer Advent: Beim Bummeln im Lichterglanz und Tanndenduft genießt man die Vorfreude ...
Am Wolfgangseer Advent: Beim Bummeln im Lichterglanz und Tanndenduft genießt man die Vorfreude auf Weihnachten.(Bild: Markus Wenzel)

Familiensonntage mit besonderem Programm
Mit der Wolfgangsee-Schifffahrt lässt sich bequem zwischen den drei Orten pendeln, der beleuchtete Adventzug der Schafbergbahn fährt zur Alm hoch. Ab 22. November werden zudem Familiensonntage angeboten: Krippenbasteln, das Christbaumlabyrinth, Tiere zum Streicheln und das Engelspostamt sorgen für vorweihnachtliche Freude bei Groß und Klein.

Der Wolfgangseer Advent ist Teil des Salzkammergut Advents, der heuer die Märkte der Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und natürlich des Wolfgangsees vereint. 

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