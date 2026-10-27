Landesklinik sagt der Hitze den Kampf an

Die Salzburger Landeskliniken (SALK) haben die rund 950 Quadratmeter große Ostfassade von Haus A erneuert. Dahinter befinden sich vor allem Patientenzimmer im zweiten bis vierten Obergeschoß. Die alte Glasfront aus dem Jahr 2001 war technisch am Ende und für die zunehmenden Hitzewellen nicht ausgelegt.