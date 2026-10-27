Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kosten: 2,6 Millionen

Landesklinik sagt der Hitze den Kampf an

Salzburg
27.10.2026 17:00
Symbolbild der Chirurgie West im Salzburger Landeskrankenhaus
Symbolbild der Chirurgie West im Salzburger Landeskrankenhaus(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Über 40 Grad an den Fensterinnenseiten, schon morgens 26 Grad in den Zimmern: In der Chirurgie West der Salzburger Landeskliniken wurde die Sommerhitze zur Belastung. Jetzt ist die millionenschwere Sanierung abgeschlossen. Sie soll den Aufenthalt erträglicher machen und Heizenergie sparen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Salzburger Landeskliniken (SALK) haben die rund 950 Quadratmeter große Ostfassade von Haus A erneuert. Dahinter befinden sich vor allem Patientenzimmer im zweiten bis vierten Obergeschoß. Die alte Glasfront aus dem Jahr 2001 war technisch am Ende und für die zunehmenden Hitzewellen nicht ausgelegt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Projekt aus Salzburg
Immer noch mehr Schüler schon vor Matura an Uni
27.10.2026
Elfjähriger flog auf
Wieder aufgemotzte E-Scooter aus Verkehr gezogen
27.10.2026

Abhilfe sollen nun eine wärmegedämmte Gebäudehülle, dreifach verglaste Fenster und ein automatisch gesteuerter, hinterlüfteter Sonnenschutz an der Außenseite schaffen. Auch die Beschattung im ersten Stock wird erneuert. Gleichzeitig sollen die Wärmeverluste im Winter um rund 40 Prozent sinken. Kosten: rund 2,6 Millionen Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
134.056 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
103.176 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
86.942 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1198 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf