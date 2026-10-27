Landesklinik sagt der Hitze den Kampf an

Über 40 Grad an den Fensterinnenseiten, schon morgens 26 Grad in den Zimmern: In der Chirurgie West der Salzburger Landeskliniken wurde die Sommerhitze zur Belastung. Jetzt ist die millionenschwere Sanierung abgeschlossen. Sie soll den Aufenthalt erträglicher machen und Heizenergie sparen.
Die Salzburger Landeskliniken (SALK) haben die rund 950 Quadratmeter große Ostfassade von Haus A erneuert. Dahinter befinden sich vor allem Patientenzimmer im zweiten bis vierten Obergeschoß. Die alte Glasfront aus dem Jahr 2001 war technisch am Ende und für die zunehmenden Hitzewellen nicht ausgelegt.
Abhilfe sollen nun eine wärmegedämmte Gebäudehülle, dreifach verglaste Fenster und ein automatisch gesteuerter, hinterlüfteter Sonnenschutz an der Außenseite schaffen. Auch die Beschattung im ersten Stock wird erneuert. Gleichzeitig sollen die Wärmeverluste im Winter um rund 40 Prozent sinken. Kosten: rund 2,6 Millionen Euro.
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