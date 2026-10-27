Ranggler kämpften bei Saison-Abschluss letztes Mal

Beim internationalen Preisranggeln in St. Martin im Passeiertal traten noch einmal die stärksten Kämpfer an. Und es punkteten vor allem die Schülerranggler aus Salzburg. Doch auch in den Jugend- und Allgemeinklassen konnten sich Salzburgs Kämpfer einige Preise sichern. Die 23 gewonnenen Podestplätze gingen vorwiegend in den Pinzgau: 8 für Bramberg, 7 für Mittersill, 3 für Saalbach, 2 für Leogang sowie 1 für Pongau, Niedernsill und Piesendorf.