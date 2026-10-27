So gut kommt neue Regionalliga auf Rängen an

Am meisten Zuwachs gelang Kuchl. Im Schnitt pilgern 21,8 Prozent mehr Besucher zu den Heimspielen in der Holzgemeinde als in der Spielzeit 2025/26. In absoluten Zahlen heißt das: Kuchl begrüßt in dieser Saison bislang im Schnitt rund 339 Interessierte. Das nimmt auch Trainer Tom Hofer wahr: „Wir haben schon mehr Zuschauer. Die Leute sehen andere Gegner, die sie bisher nicht gekannt haben und Mannschaften wie Gurten nehmen auch Fans mit.“ Auch die vielen Freitagstermine sind laut des Betreuers ein Gewinn.