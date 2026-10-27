Hofer: “There’s a right time for everything”

In the end, he fell short in Vienna. On December 4, 2016, Austria elected a federal president; Alexander Van der Bellen emerged victorious from the runoff election. The former Green Party spokesperson received 53.8 percent of the vote, while Norbert Hofer, who was backed by the FPÖ, received 46.2 percent. Hofer led in three of the nine federal states; in his home state of Burgenland, he even secured 58.1 percent. In Vienna, however, he received only 34.3 percent—and that proved to be the deciding factor.