Does he want to go to the Hofburg?
Hofer: “There’s a right time for everything”
In two years, Austria will elect a new federal president. The race for the nomination is now underway. In an interview with the “Krone,” former FPÖ presidential candidate Norbert Hofer reveals his plans for the race to the Hofburg—and what the future federal president must be able to do.
In the end, he fell short in Vienna. On December 4, 2016, Austria elected a federal president; Alexander Van der Bellen emerged victorious from the runoff election. The former Green Party spokesperson received 53.8 percent of the vote, while Norbert Hofer, who was backed by the FPÖ, received 46.2 percent. Hofer led in three of the nine federal states; in his home state of Burgenland, he even secured 58.1 percent. In Vienna, however, he received only 34.3 percent—and that proved to be the deciding factor.
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