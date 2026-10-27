Diamantenfieber hat heute eine neue Bedeutung

Heute ist es keine brillante Idee mehr, sein Geld auf das härteste aller Mineralien zu setzen. Das liegt auch an der hohen Qualität und wachsenden Beliebtheit von Labordiamanten. Diese künstlich hergestellten, ebenfalls echten Diamanten stehen natürlichen Steinen auch im Feuer um nichts nach – kosten aber deutlich weniger. Von den über Milliarden Jahre gewachsenen Diamanten sind sie mit bloßem Auge praktisch nicht zu unterscheiden.