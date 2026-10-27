Schön war es am Heldenplatz

ANDERERSEITS mussten wir gerade erst vor wenigen Tagen vom Rechnungshof vernehmen, dass der sogenannte „Aufbauplan 2030“, durch den das Heer erst wieder wirklich einsatzfähig gemacht werden sollte, unfinanzierbar wäre. Die Kosten würden nämlich von geplanten 17 Milliarden auf 54 Milliarden steigen. Milliarden, die das Land schlicht und einfach nicht hat.