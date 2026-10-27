ÖFB-Legionär verrät: „Hängt jetzt in der Kabine“

Leiberl bekam Frust zu spüren

Der ÖFB-Teamspieler ärgerte sich nach dem Platzverweis selbst extrem über die Aktion. Dieser Frust ist auch dem Leiberl anzusehen. „Das Trikot ist auf dem Weg in die Kabine etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe irgendwie daran gerissen. Da ist ein schöner Riss entstanden“, so Prass.