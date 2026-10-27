Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Jubel-Patzer

ÖFB-Legionär verrät: „Hängt jetzt in der Kabine“

Deutsche Bundesliga
27.10.2026 13:45
Alexander Prass (Mitte) reagiert auf seinen Jubel-Patzer.
Alexander Prass (Mitte) reagiert auf seinen Jubel-Patzer.(Bild: APA-Images / dpa / Uwe Anspach)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem unnötigen Platzverweis im Spiel seiner TSG Hoffenheim gegen Bayern Leverkusen (3:0) hat Alexander Prass verraten, dass er sich die Situation mit einer speziellen Aktion im Bewusstsein halten möchte. Denn: Der unbedachte Jubel-Patzer soll sich nicht mehr Wiederholen! 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der bereits verwarnte Österreicher zog sich im Liga-Spiel gegen Leverkusen beim Jubel über das zweite Tor nämlich das Trikot aus, kassierte dafür Gelb-Rot und musste vorzeitig vom Platz. Eine unbedachte Aktion, die für Ärger bei Trainer, Mitspielern, Fans und auch sich selbst gesorgt hatte. 

Damit sich so etwa auch ja nie mehr wiederholt, greift Prass zu einer speziellen Maßnahme, wie er auf den Social-Media-Kanälen seines Klubs verraten hat: „Jetzt hängt das Trikot in der Kabine am Kleiderhaken an der Decke oben.“

Lesen Sie auch:
Alexander Prass (mi.) spielte eine starke Partie, sah nach einem Torjubel aber die Gelb-Rote ...
ÖFB-Legionär im Fokus
3:0-Sieg – aber Prass leistet sich Jubel-Patzer
25.10.2026

Leiberl bekam Frust zu spüren
Der ÖFB-Teamspieler ärgerte sich nach dem Platzverweis selbst extrem über die Aktion. Dieser Frust ist auch dem Leiberl anzusehen. „Das Trikot ist auf dem Weg in die Kabine etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe irgendwie daran gerissen. Da ist ein schöner Riss entstanden“, so Prass. 

Immerhin konnte sein Team – trainiert von Christian Ilzer – am Ende dennoch drei Punkte holen. Deshalb kann der Österreicher mittlerweile mit Humor auf die Szene blicken. „Am Ende ist es zum Glück halb so wild – auch wenn es mich ärgern im Spiel gegen Werder Bremen zuschauen zu müssen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
27.10.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
125.606 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
102.250 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
86.439 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1188 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Deutsche Bundesliga
Nach Jubel-Patzer
ÖFB-Legionär verrät: „Hängt jetzt in der Kabine“
Ballon-d‘Or-Sieger
So knapp war die Entscheidung zugunsten von Kane!
Harry Kane emotional
Ballon d‘Or: Rührende Worte für kranken Kompany
Papa klärt auf
Kompany? „Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag“
Deutsche Bundesliga
Bayern wankt, siegt aber und bleibt Leader

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf