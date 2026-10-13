Herzinfarkt: Das sind die Warnzeichen bei Frauen

Frauen sind keine kleinen Männer. Trotzdem orientieren sich Diagnose, Therapien und Medikamente bis heute oft am männlichen Standard. Die Pionierin der Gendermedizin, Vera Regitz-Zagrosek, erklärt, warum Herzinfarkte bei Frauen häufig übersehen werden, welche Krankheiten anders verlaufen und weshalb geschlechtersensible Medizin Leben retten kann.
Herzinfarkt, Rheuma, Asthma oder Medikamente: Frauen und Männer werden nicht immer gleich krank. Genau hier setzt die Gendermedizin an. Die deutsche Kardiologin und Gendermedizin-Pionierin Vera Regitz-Zagrosek fordert, das Geschlecht in Diagnose und Behandlung stärker zu berücksichtigen. „Gendermedizin ist eine Medizin, die das Geschlecht der Patienten wirklich berücksichtigt“, erklärt die Expertin. Viele Krankheiten äußern sich bei Frauen anders als bei Männern. Ein Herzinfarkt etwa verursacht bei Frauen oft nicht die klassischen Brustschmerzen. Stattdessen können chronische Müdigkeit, starke Übelkeit oder Oberbauchschmerzen Warnsignale sein. Ein großes Problem sei das mangelnde Risikobewusstsein. „Frauen sind nicht darauf trainiert, zu wissen, dass sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen können.“ Dabei sterben mehr Frauen als Männer daran. Auf die Unterschiede aufmerksam wurde sie in den 1990er-Jahren am Deutschen Herzzentrum Berlin. Dort waren weniger als 15 Prozent der Patienten weiblich.
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