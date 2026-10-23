Beben erschüttert Tibet: Menschen fliehen in Panik

Nach Sturzflut nächste Katastrophe

Tibet wurde damit erneut von einer schweren Naturkatastrophe erfasst. Mehr als 1000 Kilometer von Nagqu entfernt hatte Ende August eine Sturzflut im Südwesten der Autonomen Region einen Grenzposten unter sich begraben und sich anschließend talwärts nach Nepal ergossen. Auf beiden Seiten der Grenze kamen bei der Naturkatastrophe insgesamt etwa 1450 Menschen ums Leben, mehr als 5500 galten Anfang Oktober immer noch als vermisst.