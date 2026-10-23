Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bisher 16 Tote

Beben erschüttert Tibet: Menschen fliehen in Panik

Ausland
23.10.2026 08:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schweres Erdbeben hat in der Nacht auf Freitag Tibet erschüttert. Bisher wurden 16 Tote gemeldet, Such- und Rettungseinsätze laufen weiter. Videos zeigen, wie Menschen in Panik aus einem Gebäude stürmten, als die Erde zu beben begann (siehe oben).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Erdbeben mit einer Stärke von 7,0 ereignete sich im Kreis Baqing in Chinas Autonomer Region Tibet in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Nach Angaben der chinesischen Erdbebenwarte wurden in der Region mehrere Nachbeben registriert.

Mehr als 300 Häuser beschädigt
Laut Behördenangaben wurden bisher 54 Menschen verletzt. Mehr als 330 Häuser wurden beschädigt sowie 20 Ställe zerstört, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Menschen stürmen aus einem Restaurant, während Trümmer fallen.
Menschen stürmen aus einem Restaurant, während Trümmer fallen.(Bild: kameraOne)

Die Regierung entsandte 350 Rettungskräfte der Feuerwehr und 83 Fahrzeuge in das Katastrophengebiet. Es gelte die Such- und Rettungsmaßnahmen mit aller Kraft voranzutreiben, die Verletzten medizinisch zu versorgen und die Zahl der Toten und Verletzen so gering wie möglich zu halten, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Schnee könnte Rettungsarbeiten erschweren
Das bisher stärkste Beben heuer in China ereignete sich in einem dünn besiedelten Gebiet. Die betroffene Gegend im Himalaya liegt rund 180 Kilometer von der nächstgrößeren Stadt Nagqu und etwa 400 Kilometer von Tibets Hauptstadt Lhasa entfernt. Im Schnitt liegt das Gebiet im Bereich des Epizentrums auf rund 4800 Metern Höhe. Meteorologen erwarteten heute in Teilen des Gebiets Schneefall.

Lesen Sie auch:
Eine Frau wurde aus den Trümmern eines Hauses geborgen, ein Mann aus einem Tunnel gerettet. Es ...
Noch viele Vermisste
Flut in Nepal: Überlebende nach 10 Tagen gerettet
05.09.2026

Nach Sturzflut nächste Katastrophe
Tibet wurde damit erneut von einer schweren Naturkatastrophe erfasst. Mehr als 1000 Kilometer von Nagqu entfernt hatte Ende August eine Sturzflut im Südwesten der Autonomen Region einen Grenzposten unter sich begraben und sich anschließend talwärts nach Nepal ergossen. Auf beiden Seiten der Grenze kamen bei der Naturkatastrophe insgesamt etwa 1450 Menschen ums Leben, mehr als 5500 galten Anfang Oktober immer noch als vermisst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.10.2026 08:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
China
Feuerwehr
RettungseinsatzErdbebenRegierungKatastrophengebiet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf