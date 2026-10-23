KAC-Stürmer gibt zu: „Bin teilweise zu grantig!“

Der KAC tritt am Freitag in Mailand mit einer offenen Rechnung an! Eine auffällige Saison spielt Stürmer Finn van Ee, der in gleich drei Statistiken zur Ligaspitze zählt und zuletzt erstmals auch getroffen hat. Beim spielfreien VSV ist indes Elias Wallenta mit sechs Treffern die große Überraschung.
Geht doch! Nach den mauen Partien gegen Wien und Ferencváros glänzte der KAC beim 6:3 im Heimspiel gegen Fehervar wiede rzeitweise. „Es hat echt Spaß gemacht. Am Ende haben wir das Momentum leider etwas aus der Hand gegeben“, sagt Stürmer Finn van Ee, dem zwei Sekunden vor der Sirene ins leere Tor der erste Saisontreffer gelang.
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