KAC-Stürmer gibt zu: „Bin teilweise zu grantig!“

Geht doch! Nach den mauen Partien gegen Wien und Ferencváros glänzte der KAC beim 6:3 im Heimspiel gegen Fehervar wiede rzeitweise. „Es hat echt Spaß gemacht. Am Ende haben wir das Momentum leider etwas aus der Hand gegeben“, sagt Stürmer Finn van Ee, dem zwei Sekunden vor der Sirene ins leere Tor der erste Saisontreffer gelang.